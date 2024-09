Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Polizeieinsatz in der Fabrikstraße

Altenburg (ots)

Altenburg: Einsatzbeamte der Polizeiinspektion Altenburger kamen am 15.09.2024 gegen 16:00 Uhr in der Fabrikstraße zum Einsatz, nachdem eine tätliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen mitgeteilt worden war. Nach bisherigen Ermittlungen waren dort zwei ausländische Gruppen junger Männer mit afghanischer und syrischer Nationalität in Streit geraten und hatten anschließend mit Fäusten sowie Stöcken aufeinander eingeschlagen. Vier Personen wurden bei der Auseinandersetzung verletzt und mussten anschließend im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei bittet Bürger, welche Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich mit der Polizei Altenburger Land unter der Bezugsnummer 0241176/2024 in Verbindung zu setzen.

