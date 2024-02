Polizei Düsseldorf

POL-D: Verkehrsunfall in Stadtmitte - Fußgänger schwer verletzt - Ermittlungen dauern an

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Sonntag 4. Februar 2024, 21:00 Uhr

Ein 75-jähriger Fußgänger aus Düsseldorf wurde gestern Abend bei einem Verkehrsunfall in Stadtmitte so schwer verletzt, dass er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Lebensgefahr konnte gestern Abend nicht ausgeschlossen werden. Nach jetzigem Stand war ein Rotlichtverstoß des Fußgängers möglicherweise unfallursächlich. Dazu dauern die Ermittlungen an.

Zur Unfallzeit war ein 32-Jähriger aus Düsseldorf mit seinem VW Golf auf der Kölner Straße in Richtung stadtauswärts (Oberbilk) unterwegs. An der Einmündung zur Worringer Straße überquerte er bei Grün der Ampel die Kreuzung. Hierbei erfasste er den 75-jährigen Fußgänger, der die Fahrbahn mutmaßlich bei Rot überquerte. Der 75-Jährige wurde zu Boden geschleudert und anschließend mit schweren Verletzungen in eine Klinik eingeliefert.

