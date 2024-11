Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Einstieg durch Kellerfenster + Handy aus Sprinter gestohlen + Geldbörse aus Audi geklaut + Unfallzeugen gesucht +

Dillenburg (ots)

Driedorf: Einstieg durch Kellerfenster

Einbrecher drangen im Zeitraum von Freitag (22.11.2024) bis Dienstag (26.11.2024), 13:00 Uhr über ein Kellerfenster gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Fernblick" in Driedorf / Mademühlen ein. Die Täter durchsuchten mehrere Räume des Hauses und ließen verschiedene Werkzeuge mitgehen. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Wetzlar telefonisch unter 06441 9180 in Verbindung zu setzen.

Aßlar: Handy aus Sprinter gestohlen

Diebe öffneten einen grauen Mercedes Sprinter, der in Aßlar in der Hasselstraße in Höhe der Hausnummer 12 abgestellt war. Sie ließen ein iPhone 12 mitgehen. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Montag (25.11.2024), 16:30 Uhr bis Dienstag (26.11.2024), 07:30 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei in Wetzlar unter Tel.: 06441 9180 entgegen.

Aßlar: Geldbörse aus Audi geklaut

Am Dienstagabend (26.11.2024) erbeuteten Langfinger im Zeitraum zwischen 20:00 Uhr und 21:35 Uhr aus einem weißen Audi A6 eine Geldbörse, in der sich Bankkarten und Ausweisdokumente befanden. Das Fahrzeug parkte auf einem Parkplatz in der Berliner Straße in Aßlar. Die Wetzlarer Polizei bittet um Zeugenhinweise (Tel.: 06441 9180).

Herborn: Unfallzeugen gesucht

Die Polizeistation Herborn sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag (21.11.2024) gegen 16:25 Uhr in der Wetzlarer Straße in Ehringshausen ereignete. Der Fahrer eines grauen BMW 520I musste dabei vor einem Zebrastreifen anhalten. Dies bemerkte der Fahrer eines grünen Autos offensichtlich zu spät und fuhr auf den BMW auf. Nach dem Zusammenstoß setzte der Unbekannte mit dem grünen Pkw zurück und stieß gegen einen grauen Opel Vectra. Danach fuhr das grüne Fahrzeug durch den Kreisverkehr in Richtung Katzenfurt davon. Die Polizei geht derzeit Hinweisen nach, wonach es sich bei dem grünen Pkw um einen Audi B5 gehandelt haben könnte. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder denen ein grünes Fahrzeug bekannt ist, das Unfallschäden an der Fahrzeugfront und vermutlich auch am Heck aufweist, können sich bei der Polizeistation Herborn unter Tel.: 02772 47050 melden.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell