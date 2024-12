POL-PDNW: Versuchter Einbruchsdiebstahl

Wachenheim an der Weinstraße (ots) - Der Polizeiinspektion Bad Dürkheim liegt der Hinweis vor, dass es um Wachenheim an der Weinstraße in den letzten Wochen mehrfach zu Vorfällen in Bezug auf das Auffinden von Giftködern gekommen sei. Sollten Sie Angaben zu Örtlichkeiten machen können oder selbst betroffen sein, melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail ...

mehr