POL-PDNR: Brand eines Einfamilienhauses

Straßenhaus (ots) - Bisher unbekannte Täter beschädigten ein öffentlich zugängliches Tipi Zelt des Kindergartens in der Schulstraße in Straßenhaus. Das Zelt wurde an mehreren Stellen eingeschnitten. Als Tatzeit konnte der Zeitraum von Mittwochnachmittag bis Montagmorgen eingegrenzt werden. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: ...

mehr