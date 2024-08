POL-SI: 39-Jährige bei Unfall verletzt - #polsiwi

Kreuztal (OT Osthelden) (ots) - Am frühen Mittwochmorgen (21.08.2024) ist es in Kreuztal-Osthelden zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem der Fahrer glücklicherweise nur leicht verletzt wurde. Ein 19-Jähriger war mit seinem Ford auf der L 714 in Richtung Kreuztal unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen verlor er in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein ...

mehr