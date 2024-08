POL-SI: Lkw kippt um - Fahrer verletzt -#polsiwi

Hilchenbach (OT Allenbach) (ots) - Am gestrigen Abend (20.08.2024) ist es zu einem Brand in Hilchenbach-Allenbach gekommen. Gegen 18:50 Uhr wurden Kräfte der Feuerwehr und Polizei in die Siegener Straße alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen hatte Papier in einer stillgelegten Firma Feuer gefangen. Ein Möbelstück wurde ebenfalls durch die Flammen beschädigt. Brandstiftung kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ...

mehr