POL-SI: Gemeinsame Presseerklärung der Siegener Staatsanwaltschaft und Polizei Hagen - Versuchtes Tötungsdelikt in Bad Laasphe - 25-Jähriger nach Beziehungstat flüchtig - #polsiwi

Siegen (ots) - Ein Verkehrsunfall hat am Montagnachmittag (19.08.2024) für Verkehrsstörungen auf der Freudenberger Straße in Siegen gesorgt. Ein 36-Jähriger war gegen 14:30 Uhr mit seinem BMW in Richtung Innenstadt unterwegs. Am Abzweig zur Numbachstraße hielt er verkehrsbedingt an. Hinter dem Mann befand sich eine 55-Jährige mit ihrem Fahrzeug. Sie übersah den haltenden PKW und prallte in das Heck des BMW. Durch ...

mehr