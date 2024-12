Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Verkehrsunfallflucht auf der L455 - Zeugen gesucht!

Großkarlbach (ots)

Am Samstag, dem 30.11.2024, befuhr gegen 14:00 Uhr ein 18-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw die L 455 von Freinsheim kommend, in Fahrtrichtung Großkarlbach. Im Kurvenbereich auf Höhe des "Musikantenbuckels" sei ihm dann ein unbekannter weißer Pkw mittig auf der Fahrbahn entgegengekommen. Laut Angaben des 18-jährigen Fahrzeugführers geriet er aufgrund des Ausweichmanövers zunächst ins Schleudern und kam schließlich nach rechts von der Fahrbahn ab, ehe er in ca. 50m Entfernung zum Stillstand kam. Das unbekannte weiße Fahrzeug setzte anschließend seine Fahrt fort. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall insbesondere zu dem/der Fahrer/-in machen oder dem weißen Pkw machen können, setzen sich bitte mit der Polizeiinspektion Grünstadt unter 06359 9312-0 oder per E-Mail unter pigruenstadt@polizei.rlp.de in Verbindung.

