POL-KN: (Oberndorf am Neckar-Aistaig/ Lkr. Rottweil) Unbekannte klauen von einer Baustelle (20.11.-26.11.2024)

Radolfzell / Lkr. KN (ots) - Am Sonntag (24.11.2024) ist es in Radolfzell gegen 23:30 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem Mercedes gekommen. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte in der Hebelstraße (Höhe 13) den Mercedes-Stern am Fahrzeugheck des Autos und verursachte dadurch einen Schaden von rund 700 Euro. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach ...

