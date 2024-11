Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell

Lkr. KN) - Sachbeschädigung an Mercedes, 700 Euro Schaden, Polizei sucht Zeugen

Radolfzell / Lkr. KN (ots)

Am Sonntag (24.11.2024) ist es in Radolfzell gegen 23:30 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem Mercedes gekommen. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte in der Hebelstraße (Höhe 13) den Mercedes-Stern am Fahrzeugheck des Autos und verursachte dadurch einen Schaden von rund 700 Euro.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Radolfzell unter 07732 95 066 0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell