Lkr. Konstanz) - 26-jährige Fußgängerin bei Unfall leicht verletzt (26.11.2024)

Am Dienstagmorgen gegen 05:45 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall an der Kreuzung Erzbergerstraße/Freiheitstraße. Ein 57-jähriger Autofahrer bog von der Erzbergerstraße nach links in die Freiheitstraße ab und übersah dabei die Fußgängerin.

Die 26-jährige Fußgängerin überquerte bei Grünlicht die Fußgängerampel der Freiheitstraße in nördliche Richtung, als es zur Kollision kam. Durch den Zusammenstoß stürzte sie auf die Fahrbahn und zog sich leichte Verletzungen zu.

