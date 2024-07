POL-NE: 67- jähriger Dormagener erliegt seinen Verletzungen nach Verkehrsunfall

Neuss (ots) - Eine 34 Jahre alte Fußgängerin ist am Sonntag (28.07.), gegen 13:40 Uhr, vom Auto eines 64 Jahre alten Neussers angefahren und schwer verletzt worden. Rettungskräfte transportierten die Frau zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Autofahrer war an der Einmündung Salzstraße / Hafenstraße nach links in die Hafenstraße abgebogen und hatte die Neusserin auf dem Zebrastreifen mit seinem Wagen ...

