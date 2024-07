Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Versuchter Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Rommerskirchen / Neuss (ots)

In der Zeit von Freitag (26.07.), 11:00 Uhr, bis Samstag (27.07.), etwa 10:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Antoniter Straße in Rommerskirchen. Die unbekannten Tatverdächtigen durchwühlten mehrere Zimmer. Ob etwas entwendet wurde, ist Teil der Ermittlungen.

Am Sonntag (28.07.) kam es, gegen 14:50 Uhr, in Neuss an der Straße "Buschhausen" zu einem versuchten Einbruch. Die mutmaßlichen Tatverdächtigen klingelten mehrmals. Die Bewohnerin begab sich zur Haustür und konnte im Hausflur ein Geräusch wahrnehmen. Drei Unbekannte öffneten die Wohnungstür. Als sie die Dame erblickten, ergriffen sie die Flucht. Ein Zeuge konnte beobachten, wie die mutmaßlichen Tatverdächtigen in einen schwarzen Pkw mit Essener Städtekennung gestiegen sind. Bei den Unbekannten handelt es sich nach ersten Erkenntnissen um zwei Männer sowie eine Frau, welche ein schwarz / weißes Kleid trug. Alle seien circa 20 bis 25 Jahre alt.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02131 3000 entgegen. Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss berät Eigentümer und Mieter kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Vielfach lassen sich Einbrüche durch technische Sicherungsmaßnahmen wirkungsvoll verhindern. Es werden auch Tipps zum sicherheitsbewussten Verhalten gegeben, sodass es auch mit einfachen Mitteln möglich ist, Ihr Haus oder Ihre Wohnung in Abwesenheit bewohnt aussehen zu lassen. Auf diesem Wege können Sie das Einbruchrisiko senken. Interessenten werden ebenfalls gebeten, sich bei der Telefonnummer 02131 3000 zu melden.

