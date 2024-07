POL-HI: Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf Volksverhetzung

Hildesheim (ots) - HILDESHEIM (mau) - Am Samstagmorgen, gegen 05:10 Uhr, fiel der Mitarbeiterin eines Seniorenheimes in der Teichstraße in Hildesheim auf, dass eine Zugangstür zu Büroräumen gewaltsam geöffnet worden ist. Die hinzugerufenen Polizisten stellten fest, dass mehrere Räumlichkeiten durchwühlt wurden und konnten am Tatort Spuren sichern. Die Höhe des Schadens und mögliches Diebesgut stehen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Ein Täter konnte bislang ...

