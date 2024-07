POL-NE: Fußgängerin wird bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Meerbusch (ots) - Am Freitag (26.07.), gegen 10:00 Uhr, kam es auf der Dorfstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 76- jährige Radfahrerin schwer verletzt wurde. Die Meerbuscherin hatte die Dorfstraße aus Richtung Landsknechts kommend befahren. In unmittelbarer Nähe zum Kreuzungsbereich Dorfstraße/ Am ...

mehr