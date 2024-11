Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen

Lkr. KN) - Diebstahl aus Baucontainer, Polizei sucht Zeugen

Hilzingen / Lkr. KN (ots)

In der Zeit von Freitag (22.11.2024, 17 Uhr) auf Montag (25.11.2024, 7 Uhr) ist es in Hilzingen in der Brühlstraße (alte Kläranlage) zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls gekommen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zutritt auf das dortige Gelände und hebelten einen Baucontainer auf. In diesem befanden sich mehrere hochwertige Baugeräte, welche durch die unbekannten Täter entwendet wurden. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Gottmadingen unter 07731 1437 0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell