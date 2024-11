POL-OB: Viertelfinalspiel im Niederrheinpokal zwischen dem SC Rot - Weiß Oberhausen und Wuppertaler SV am Sonntag, dem 17.11.2024, 14:00 Uhr im Stadion Niederrhein

Oberhausen (ots) - Am Dienstag (12.11.), gegen 8:00 Uhr morgens, wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall auf der Ruhrorter Straße gerufen. An der dortigen Schienenunterführung habe es einen Unfall mit einem Flüchtigen gegeben. Ein 20-jähriger Fahrer eines BMW war auf der Ruhrorter Straße in Richtung Duisburger Straße unterwegs, als ihm plötzlich ein Fahrzeug ...

mehr