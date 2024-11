Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Erfolgreicher Schwerpunkteinsatz zur strategischen Fahndung

Oberhausen (ots)

Am Dienstagabend (12.11.), in der Zeit von 19:00 bis 00:00 Uhr, fand in Oberhausen ein Einsatz im Rahmen der strategischen Fahndung statt. Dieses polizeiliche Instrument erlaubt es der Polizei, Personen im öffentlichen Verkehrsraum anzuhalten und Fahrzeuge sowie mitgeführte Gegenstände in Augenschein zu nehmen (§ 12a Polizeigesetz NRW), um Straftaten von erheblicher Bedeutung zu verhindern. Damit können potenzielle Täter frühzeitig erkannt und an der Begehung von Straftaten gehindert werden. Zudem spielt die präventive Wirkung der starken Polizeipräsenz eine wichtige Rolle für das Sicherheitsempfinden der Bürgerinnen und Bürger.

Auch die Stadt Oberhausen war an dem Einsatz beteiligt - die Polizei leistete hier Amts- und Vollzugshilfe bei der Überprüfung von vier Gastronomiebetrieben. Die Feuerwehr Oberhausen unterstützte ebenfalls mit der Ausleuchtung einer Kontrollstelle und überprüfte die Brandschutzvorschriften in kontrollierten Betrieben. Insgesamt verlief der Einsatz der Polizei Oberhausen mit der Unterstützung einer Einsatzhundertschaft sehr erfolgreich:

- Es wurden 121 Personen und 53 Fahrzeuge kontrolliert - Vier vorläufige Festnahmen - Drei Anzeigen wurden aufgrund von unerlaubtem Waffenbesitz (Schusswaffe), Verstoß gegen das Waffengesetz sowie Besitz von Betäubungsmitteln gefertigt - 24-mal wurden Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz - 16 Erkennungsdienst-Behandlungen aufgrund des Verdachts auf einen illegalen Aufenthalt wurden gefertigt sowie - 2 Beobachtungs- und Feststellungsberichte

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Oberhausen überprüften vier Gaststättenbetriebe. In allen Betrieben stellten sie Verstöße gegen Vorschriften fest. Ein Betrieb wurde geschlossen, vier unrechtmäßig betriebene Geldspielgeräte wurden stillgelegt. Gegen alle Betreiber werden Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt. "Die Aktion zeigt einmal mehr, dass eine vertrauensvolle Zusammenarbeit von Polizei und Stadtverwaltung der richtige Weg ist, um Sicherheit und Ordnung in unserer Stadt weiter zu stärken", erklärt Ordnungsdezernent Michael Jehn.

Polizeidirektor Oliver Olbers, der Leiter der Direktion Gefahrenabwehr und Einsatz betont: "Wir sind sehr zufrieden mit dem Einsatz und der sehr guten Zusammenarbeit mit der Stadt Oberhausen. Die strategische Fahndung ist zwar zeitlich beschränkt, wir haben jedoch in diesem Schwerpunkteinsatz sowie in unserer tagtäglichen Arbeit das Instrument bestmöglich genutzt, um die Sicherheit für die Bürgerinnen und Bürger weiter zu erhöhen."

"Die Ergebnisse zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind und die Maßnahmen wirken", erklärt Polizeipräsidentin Dr. Sackermann. "Wir werden genauso weitermachen: mit viel Polizeipräsenz und konsequentem Einschreiten für mehr Sicherheit in Oberhausen."

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell