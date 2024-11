Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall unter einer Schienenunterführung

Oberhausen (ots)

Am Dienstag (12.11.), gegen 8:00 Uhr morgens, wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall auf der Ruhrorter Straße gerufen. An der dortigen Schienenunterführung habe es einen Unfall mit einem Flüchtigen gegeben. Ein 20-jähriger Fahrer eines BMW war auf der Ruhrorter Straße in Richtung Duisburger Straße unterwegs, als ihm plötzlich ein Fahrzeug entgegengekommen sein soll - der Fahrer des Fahrzeugs soll hierbei über die Mittellinie der Fahrbahn gefahren sein. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, habe er nach rechts gelenkt. Dadurch kam der BMW ins Schleudern - das Fahrzeug geriet in den Gegenverkehr und stieß gegen den Bordstein. Der Verursacher fuhr indes einfach weiter. Das Auto musste abgeschleppt werden, es entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro.

Das Verkehrskommissariat ermittelt nun den Unfallhergang und bittet um Zeugenhinweise. Haben Sie den Unfall beobachtet? Dann melden Sie sich bitte per E-Mail an poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de oder rufen Sie unter der Telefonnummer 0208-826-0 an.

