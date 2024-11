Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Fahrzeug komplett ausgebrannt - Polizei bittet um Hinweise

Oberhausen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (10.11.), gegen 02:20 Uhr, wurden mehrere Funkstreifenwagen der Polizei Oberhausen zur Kirchhellener Straße in den Stadtteil Königshardt entsandt. Anwohnerinnen und Anwohner hatten zuvor die Leitstelle informiert, dass ein Mercedes, der am Straßenrand geparkt war, im Vollbrand stehen würde. Trotz der Löschmaßnahmen durch Kräfte der Berufsfeuerwehr Oberhausen brannte das Fahrzeug vollständig aus. Den Sachschaden schätzen die eingesetzten Beamten auf etwa 35.000 Euro.

Haben Sie zu der Zeit dort verdächtige Beobachtungen gemacht oder können Sie sonstige Hinweise geben? Dann melden Sie sich bitte bei den Ermittlerinnen und Ermittlern des Kriminalkommissariats 11 der Polizei Oberhausen unter der Telefonnummer 0208-826-0 oder per E-Mail unter poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de

