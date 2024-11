Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Flucht zweier Tatverdächtiger endete in Handschellen

Oberhausen (ots)

In der Nacht zum Samstag (02.11.), gegen 00:33 Uhr, wurden Einsatzmittel der Polizei Oberhausen zu einer Kindertagesstätte am Max-Planck-Ring alarmiert. In der Nähe der Tatörtlichkeit wurden die Beamten auf zwei verdächtige männliche Personen aufmerksam.

Sofort beim Eintreffen des ersten Funkstreifenwagens versuchten beide Personen zu fliehen. Für einen Flüchtigen (21, deutsche Staatsangehörigkeit) endete die Flucht zeitnah; er konnte nach kurzer fußläufiger Nacheile festgenommen werden. Dabei stellten die Polizisten vor Ort einen wahrscheinlich gestohlenen Motorroller sicher. Parallel verfolgten mehrere Funkstreifenwagen den zweiten Flüchtigen, der mit einem weiteren Motorroller die Flucht ergriffen hatte. Wenig später stürzte der 17-Jährige (deutsche Staatsangehörigkeit) im Bereich der Kreuzung Essener Straße / Osterfelder Straße und verletzte sich dabei leicht. Nach einer Begutachtung durch den Rettungsdienst wurde der 17-Jährige, der über keine gültige Fahrerlaubnis verfügte, vorläufig festgenommen.

Auch bei dem verunfallten Motorroller (Foto) sind die Eigentumsverhältnisse nicht abschließend geklärt. Das Verkehrskommissariat der Polizei Oberhausen führt die weiteren Ermittlungen.

