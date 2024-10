Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Pkw-Fahrer erfasst Fußgängerin - Hinweise der Polizei Oberhausen zur "dunklen Jahreszeit"

Am späten Dienstagnachmittag (29.10.) ereignete sich auf der Schwartzstraße in Oberhausen ein Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin beim Überqueren der Straße von einem Fahrzeug erfasst wurde.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der 27-jährige Fahrer gegen 17:30 Uhr die Schwartzstraße in Fahrtrichtung Mülheimer Straße, als er auf Höhe des Fußgängerüberwegs zwischen Henri-Dunant-Weg und Elsa-Brandström-Straße die Fußgängerin erfasste. Aufgrund der Dunkelheit und der nassen Fahrbahnverhältnisse nahm der Fahrer des VWs die Passantin offenbar erst im letzten Moment wahr, sodass eine Kollision nicht mehr vermieden werden konnte. Die 40-jährige Fußgängerin musste vor Ort behandelt und in ein Krankenhaus gebracht werden.

Mit Blick auf die dunkle Jahreszeit möchten wir alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer daran erinnern, besonders aufmerksam zu sein. Nasse und rutschige Straßen, Regen und eingeschränkte Sicht durch früh einsetzende Dunkelheit erhöhen die Gefahr für alle. Bitte passen Sie Ihre Fahrweise an die Witterungsverhältnisse an. Auch Fußgänger und Radfahrer etc. bitten wir, gut sichtbare Kleidung zu tragen, um sich für andere Verkehrsteilnehmer leichter erkennbar zu machen.

