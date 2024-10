Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Wohnungseinbruchsradar für Oberhausen

Oberhausen (ots)

Tücken der dunklen Jahreszeit: In der vergangenen Woche (18.10. bis 24.10.) sind insgesamt acht Wohnungseinbrüche in Oberhausen angezeigt worden. In nur einem Fall blieb es beim Versuch.

Täter drangen über den Keller eines Zweifamilienhauses auf der Kewerstraße in Oberhausen-Alstaden ein und hebelten dort die beiden Wohnungstüren auf. Nach Durchsuchung der Wohnungen konnten die Täter mit ihrer Beute in unbekannter Richtung fliehen.

Der Countdown läuft. Morgen ist es soweit. Interessierte sind herzlich eingeladen, einfach vorbeizukommen:

Am Samstag (26.10.) ist "Tag des Einbruchsschutzes" in Oberhausen. Hier stehen die vielen Produkte im Fokus, die den Einbrechern das Leben schwer machen sollen.

Die Veranstaltung findet in der Anlaufstelle Marktstraße 47, in der Zeit von 10:00 bis 16:00 Uhr statt.

