Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Versuchter Raub mit Schusswaffe - Tatverdächtige zeitnah festgenommen

Oberhausen (ots)

Am heutigen Dienstagmorgen (22.10.) kam es gegen 07:00 Uhr in Oberhausen-Königshardt zu einem versuchten Raub unter Vorhalt einer Schusswaffe, infolgedessen die Tatverdächtige festgenommen werden konnte.

Eine 47-jährige Frau (kroatische Staatsangehörigkeit) klingelte nach ersten Ermittlungen an einer Haustür auf dem Höhenweg. Ein Senior öffnete die Tür und sie versuchte unter einem Vorwand (Ablesung der Gaszähler) in die Wohnung zu gelangen. Der Mann ließ sich nicht überrumpeln und versuchte, sie an dem Zugang zu hindern, parallel kam seine Frau hinzu. Unter dem Vorhalt einer Waffe soll dann die 47-Jährige die Herausgabe von Bargeld gefordert haben. Es kam zu einem Handgemenge zwischen der Tatverdächtigen und dem Ehepaar, woraufhin sie die Örtlichkeit ohne Diebesgut fluchtartig verließ.

Mehrere Streifenwagen eilten zum Tatort und fahndeten sofort nach der Flüchtigen. Auch aufgrund einer sehr exakten Beschreibung der Frau konnte sie zeitnah durch eingesetzte Beamte der Polizei Oberhausen lokalisiert und festgenommen werden. Darüber hinaus wurde die Wohnung der polizeilich bekannten 47-Jährigen per richterlichem Eilbeschluss durchsucht. Hierbei konnte unter anderem eine sog. Anscheinswaffe aufgefunden werden; damit werden Gegenstände bezeichnet, die richtigen Schusswaffen täuschend ähnlich sehen.

Die 47-Jährige erwartet nun die Vorführung vor einem Haftrichter. Weitere Ermittlungen führt das Kriminalkommissariat 12 der Polizei Oberhausen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell