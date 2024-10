Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Sprit(z)-Tour endet in Handschellen

Oberhausen (ots)

Gegen 00:54 Uhr am Sonntag (20.10.) rief eine Mitarbeiterin einer Tankstelle an der Buschhausener Straße Polizisten via 110 zur Hilfe. Ein mit drei Männern besetzter weißer Transporter war vorgefahren und es wurden über 290 Liter Diesel getankt, ohne zu bezahlen. Der Wagen, mit der Aufschrift eines Autoverleihers beschriftet, entfernte sich danach in Fahrtrichtung Duisburger Straße. Die Frau konnte den eingesetzten Beamten, auch mit der Hilfe von Videoaufnahmen, detaillierte Beschreibungen des Fahrzeugs sowie der drei Personen mitteilen.

Eine sofort ausgelöste Nahbereichsfahndung brachte schnell den Erfolg: Auf der Gewerkenstraße in Gelsenkirchen konnte der Transporter angehalten und kontrolliert werden. Die Beamten staunten nicht schlecht, als sie 14 volle Kanister (je 20 Liter, mit Benzin gefüllt) entdeckten. Wie sich herausstellte, war der Wagen bereits mehrfach in ähnlich gelagerten Delikten "im Einsatz". Die Tatverdächtigen (23, syrisch; 24 syrisch; 26 irakisch), von denen zwei bereits aufgrund von Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten sind, wurden dem Polizeigewahrsam zugeführt. Der für die Tat verwendete Transporter, der bereits zur Fahndung ausgeschrieben war, wurde im Rahmen der Sicherstellung abgeschleppt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell