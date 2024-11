Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Wohnungseinbruchsradar in Oberhausen

Bild-Infos

Download

Oberhausen (ots)

In der vergangenen Woche (01.11.-07.11.2024) sind insgesamt sieben Wohnungseinbrüche in Oberhausen angezeigt worden. In vier Fällen blieb es - dank gut gesicherter Fenster und Türen sowie aufmerksamer Nachbarn - beim Versuch.

In einem Fall verschaffte sich der Täter Zugang zum Mehrfamilienhaus und gelangte dann in eine Wohnung im fünften Stock, die er nach Wertgegenständen durchwühlte.

Deshalb appelliert die Polizei:

- Halten Sie die Hauseingangstür auch tagsüber geschlossen. Prüfen Sie, wer ins Haus will, bevor Sie öffnen.

- Achten Sie bewusst auf fremde Personen im Haus und auf dem Grundstück.

- Schließen Sie Ihre Wohnungstür auch bei kurzzeitigem Verlassen immer zwei Mal ab und lassen Sie die Tür nicht bloß "ins Schloss" fallen. Auch Keller- und Speichertüren sollten unter Beachtung der Brandauflagen und Fluchtwege möglichst verschlossen sein.

- Verstecken Sie Ihre Haus- und Wohnungsschlüssel niemals außerhalb der Wohnung. Einbrecher kennen jedes Versteck!

- Verschließen Sie Ihre Fenster und Balkontüren auch bei kurzer Abwesenheit - gekippte Fenster und Türen stellen für Einbrecher kein Hindernis dar.

- Achten Sie auch auf Ihre älteren Nachbarn, vor allem, wenn diese augenscheinlich bedrängt werden. Rufen Sie die Polizei, wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt.

- Alarmieren Sie auch in anderen Verdachtsfällen sofort die Polizei!

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell