Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Wohnungseinbruchsradar in Oberhausen

Oberhausen

In der vergangenen Woche (08.11.-14.11.) wurden in Oberhausen 18 Wohnungseinbrüche angezeigt. In neun Fällen blieb es beim Versuch.

In einem Fall öffneten unbekannte Täter das vermutlich auf Kippstellung befindliche Fenster und verschafften sich Zugang in das Objekt. Anschließend flüchtete der unbekannte Täter unerkannt über das Einstiegsfenster.

Die Spezialisten vom Kriminalkommissariat Prävention und Opferschutz appellieren noch einmal alle Bürgerinnen und Bürger:

Schließen Sie Ihre Wohnungstür auch bei kurzzeitigem Verlassen immer zwei Mal ab und lassen Sie die Tür nicht bloß "ins Schloss" fallen. Auch Keller- und Speichertüren sollten unter Beachtung der Brandauflagen und Fluchtwege möglichst verschlossen sein.

Lassen Sie Unbekannte nicht unkontrolliert in Ihr Haus!

Fragen Sie nach, wer in Ihren Hausflur möchte. Einmal im Treppenhaus suchen sich Einbrecher dann in aller Ruhe die Wohnungstüren aus, die sie schnell und unkompliziert aufbrechen können.

Wachsame Nachbarn und technisch gut gesicherte Häuser sind nach wie vor die wichtigsten Bausteine in unserem erfolgreichen Kampf gegen Wohnungseinbrecher und jetzt wichtiger denn je.

Informieren Sie sich kostenlos bei unserem technischen Sicherheitsberater über die Möglichkeiten, wie Sie Ihr Zuhause noch sicherer machen können und vereinbaren einen Termin unter der Telefonnummer 0208-826-4511

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell