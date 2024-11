POL-OG: Durbach - Zeugen nach Tierquälerei gesucht

Baden-Baden, Ebersteinburg (ots) - Nachdem zwischen vergangenem Mittwoch und Sonntag Unbekannte in ein Wohnhaus in der Zimmerhardstraße eindrangen, sind die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt auf der Suche nach Zeugen. In dem Tatzeitraum drangen die unbekannten Täter offenbar über ein Küchenfenster in das Gebäude ein und entwendeten hierbei einen Tresor, Schmuck und Uhren in noch nicht abschließend ...

mehr