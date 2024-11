Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Steinach - Tödlicher Verkehrsunfall auf der B33

Nachtragsmeldung

Steinach (ots)

Nach dem tödlichen Verkehrsunfall vom vergangenen Freitag auf der B 33, sind die Ermittlungen zum Unfallhergang weiterhin im Gange. Um 18:47 Uhr erreichten die Polizei die ersten Notrufe, nachdem ein in südlicher Richtung fahrender 18-Jähriger im Bereich der Kinzig-Brücke aus unklarer Ursache nahezu geradlinig nach links in den Gegenverkehr geriet. Im dortigen einspurigen Bereich kollidierte er mit einem entgegenkommenden Fiat Panda frontal.

Für den 81-jährigen Fahrer des Fiat Panda sowie seine gleichaltrige Beifahrerin kam jede Hilfe zu spät. Beide erlagen ihren schweren Verletzungen an der Unfallstelle. Der 18 Jahre alte Fahrer des Fiat 500 wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Sein Auto, ein Elektrofahrzeug, fing nach dem Zusammenstoß im Frontbereich Feuer und konnte durch Ersthelfer gelöscht werden.

Durch die Staatsanwaltschaft Offenburg wurde noch im Laufe des Freitagabends eine Unfallablaufgutachten in Auftrag gegeben. Eine Sachverständige hatte daraufhin noch an der Unfallstelle, in enger Zusammenarbeit mit den Ermittlern des Verkehrsdienstes Offenburg, ihre Arbeit zur Klärung der Unfallursache aufgenommen. Neben den Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg und des Polizeireviers Haslach waren der Rettungsdienst mit sechs Fahrzeugen und mehreren Notärzten, die Feuerwehr Haslach und Steinach, das THW sowie ein Kriseninterventionsteam im Einsatz.

/rs

Ursprüngliche Meldung vom Sonntag, 10. November 2024, 12:07 Uhr

Steinach - Tödlicher Verkehrsunfall auf der B33

Bei einem tragischen Verkehrsunfall auf der B33 in Höhe von Steinach verstarben am Freitagabend zwei Fahrzeuginsassen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam kurz vor 19.00 Uhr der Fahrer eines Pkw Fiat in einer langgezogenen Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Pkw gleicher Marke. Während der vermeintliche Unfallverursacher mit schweren Verletzungen in eine umliegende Klinik verbracht wurde, erlagen beide Insassen des entgegenkommenden Pkw noch an der Unfallörtlichkeit ihren Verletzungen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf ca. 17.500 Euro geschätzt. Die B33 war bis gegen 00.30 Uhr gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Die Feuerwehren Steinach und Haslach, sowie das THW waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Der Verkehrsunfalldienst Offenburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

/DLF

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell