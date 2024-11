Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Verdacht der Brandstiftung

Offenburg (ots)

Nach zwei Fahrzeugbränden in der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in einem Fall kriminalpolizeiliche Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung eingeleitet. Zunächst wurden den Einsatzkräften von Polizei und Feuerwehr gegen 22:45 Uhr ein Fahrzeugbrand auf dem Parkplatz der St. Josefsklinik in der Weingartenstraße gemeldet. Ein Auto wurde hierbei völlig zerstört. Während bei diesem Brand nach aktuellem Sachstand keine Anhaltspunkte auf eine mutwillige Entzündung vorliegen, kann eine Brandstiftung bei einem weiteren Fahrzeugbrand, kurz nach Mitternacht in der Lise-Meitner-Straße, nicht ausgeschlossen werden. Ein dort abgestellter BMW brannte vollständig aus, was einen Sachschaden von rund 30.000 Euro nach sich zog. Zur Spurensicherung an den Autowracks wurden Kriminaltechniker hinzugezogen. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 entgegengenommen.

