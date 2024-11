Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim - Vorläufige Festnahme nach Diebstahl aus Auto

Sinzheim (ots)

Am Sonntagnachmittag soll sich ein 28-jähriger Mann an einem Auto "In den Lissen" zu schaffen gemacht haben. Gegen 13:45 Uhr soll er aus einem unverschlossenen Mercedes einen kleinen Geldbetrag entwendet haben. Mithilfe eines Zeugenhinweises konnte der Verdächtige im Zuge einer umgehend eingeleiteten Fahndung festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Der 28-Jährige räumte die Tat ein und sieht nun einer Anzeige entgegen.

