Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, K3769 - Mehrere Verletzte nach schwerem Unfall

Rastatt (ots)

Zum teils Schwerstverletzte und ein Gesamtschaden von rund 12.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Freitagabend in der Ottersdorfer Straße. Gegen 21:45 Uhr war die 16 Jahre alte Fahrerin eines Audi A4 auf der Kreisstraße 3769 aus Richtung Rastatt kommend mit offenbar überhöhter Geschwindigkeit unterwegs, als sie mit dem Auflieger eines nach links in eine Werkseinfahrt nahezu vollständig abgebogenen Sattelzuges kollidierte. Durch die Wucht des Aufpralles wurden alle vier Audi-Insassen verletzt: Während die 16-jährige mutmaßliche Unfallverursacherin leicht verletzt blieb, wurde in ihrem Auto eine 17-Jährige und ein 20-Jähriger schwer sowie ein 17-Jähriger schwerst verletzt. Die 44-jährige Lkw-Fahrerin blieb unverletzt. Neben mehreren Streifenbesatzungen der Verkehrsdienst-Außenstelle Bühl und des Polizeireviers Rastatt, waren der Rettungsdienst mit sieben Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften, die Feuerwehr Rastatt mit 20 Wehrleuten und ebenfalls sieben Fahrzeugen, die Straßenmeisterei und ein Abschleppdienst im Einsatz. Bis gegen 2 Uhr war die Kreisstraße zur Unfallaufnahme und Räumung der Unfallstelle gesperrt. Die Audi-Fahrerin erwartet nun unter anderem ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Der Pkw, der offenbar aus dem Familienbesitz eines der Mitfahrer stammte, wurde sichergestellt.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell