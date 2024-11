Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ottersweier - Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte

Ottersweier (ots)

Nur mit großer Kraftanstrengung ist es am Sonntagnachmittag zwei Streifenbesatzungen des Polizeireviers Bühl gelungen, einen mit Haftbefehl gesuchten Mann zu überwältigen und ihn in eine Justizvollzugsanstalt zu bringen. Gegen 16:45 Uhr suchten die Beamten den 58-Jährigen zu Hause auf und wollten den vorliegenden Vorführbefehl vollstrecken, als der Mann Widerstand leistete und um sich schlug. Dabei wurde ein Beamter leicht verletzt. Trotz heftiger Gegenwehr konnte der Endfünfziger mit vereinten Kräften fixiert und ihm Handschließen angelegt werden. Weil er die festgesetzte Geldstrafe des Vorführbefehls nicht bezahlen konnte, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Gegen ihn wurden Ermittlungen wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

