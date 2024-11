Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, A5 - Sperrung nach Fahrzeugbrand

Baden-Baden (ots)

Ein Fahrzeugbrand zwischen den Anschlussstellen Bühl und Baden-Baden hat am Sonntagnachmittag zu einer zeitweisen Komplettsperrung der Fahrspuren in Richtung Karlsruhe geführt. Kurz vor 16 Uhr bemerkte ein Dacia-Fahrer währen der Fahrt Qualm aus seinem Motorraum emporsteigen. Er hielt auf dem Standstreifen an und konnte zusammen mit einem weiteren Insassen unverletzt aus seinem Wagen aussteigen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte der Feuerwehr stand das Auto bereits in Vollbrand. Aufgrund der damit einhergehenden starken Rauchentwicklung musste die A5 in Richtung Norden für etwa 15 Minuten gesperrt werden. Während den Bergungsmaßnahmen blieb der rechte Fahrstreifen bis gegen 17 Uhr gesperrt. Die Brandentstehung dürfte auf einen technischen Defekt zurückzuführen sein.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell