Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 39-Jähriger mit gefälschtem Führerschein auf Autobahn 52 unterwegs

Kleve - Kempen - Niederkrüchten (ots)

Am Mittwochabend, 22. Mai 2024 um 19:20 Uhr, überprüfte ein grenzüberschreitendes Polizeiteam auf der Bundesautobahn 52 an der Anschlussstelle Elmpt einen 39-jährigen Serben als Fahrer eines in Düsseldorf zugelassenen Mercedes C180. Im Rahmen der Kontrolle legte der Mann einen totalgefälschten serbischen Führerschein vor. Weiterhin fanden die Beamten im Fahrzeug in der Mittelkonsole noch 17 Gramm Marihuana und 1,5 Gramm Haschisch. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde dem Serben die Weiterreise gestattet, die Weiterfahrt jedoch untersagt.

Das grenzüberschreitende Polizeiteam Kaldenkirchen / Venlo ist ein binationaler Verbund verschiedener Polizeibehörden bestehend aus Beamten der nationalen Politie Limburg, der Koninklijken Marechaussee Venlo, der Kreispolizeibehörde Viersen, der Autobahnpolizei Düsseldorf und der Bundespolizeiinspektion Kleve.

Die Beamten handeln nach den Vorgaben des deutsch niederländischen Polizei- und Justizvertrages und nach jeweils nationalem Recht. Das Team führt im deutsch - niederländischen Grenzraum gemeinsame Streifen zur Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität durch.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell