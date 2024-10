POL-FR: Neuenburg am Rhein: 70-jährige Frau vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

Freiburg (ots) - Ein Jagdpächter meldete am Donnerstag, 03.10.2024, gegen 17.45 Uhr, den Brand der Wembacher Jagdhütte. Diese würde bereits in Vollbrand stehen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, aber nicht verhindern, dass die Hütte komplett niederbrannte. Es wurde niemand verletzt. Eine Brandursache ist noch nicht bekannt. Die Schadenshöhe wird auf etwa 23.000 Euro geschätzt. Medienrückfragen bitte an: ...

mehr