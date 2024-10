Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: 18-jähriger Pkw-Fahrer kommt von Straße ab und kollidiert mit Baumstamm - zwei Schwerverletzte - ein Leichtverletzter

Freiburg (ots)

Am Freitag, 04.10.2024, gegen 02.25 Uhr, kam ein 18-jähriger Pkw-Fahrer von einer Straße ab und kollidierte im weiteren Verlauf mit einem Baumstamm. Zwei Insassinnen wurden schwer verletzt, ein Insasse wurde leicht verletzt. Der 18-Jährige befuhr mit seinem Pkw den Verbindungsweg zwischen den Ortsteilen Herten und Warmbach, als er versucht habe einem die Straße querenden Windschwein auszuweichen. Dabei verlor er die Kontrolle über seinen Pkw. Der Pkw kam nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem in einem Feld liegenden Baumstamm, wurde von diesem abgewiesen und kam nach etwa 30 Metern schlussendlich im Feld zum Stehen. Der 18-jährige Fahrer machte keine Verletzungen geltend. Seine Mitfahrer, eine 16-Jährige sowie eine 17-Jährige wurden schwer verletzt, ein weiterer 18-jähriger Mitfahrer wurde leicht verletzt. Alle drei Verletzte wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand ein Totalschaden. Die Schadenshöhe wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

