POL-FR: Weil am Rhein: Zusteller von mutmaßlich verärgertem Kunde mit großen Stein beworfen

Freiburg (ots) - Bislang unbekannte Täter verwüsteten in der Nacht von Freitag, 27.09.2024, auf Samstag das Gelände des Waldkindergartens beim Moosweg in Sexau. Hierbei wurden ein Straßenschild, sowie Fahrräder entwendet und anschließend im Sandkasten am Kindergarten vergraben. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang unklar. Das Polizeirevier ...

