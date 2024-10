POL-FR: Emmendingen: Unbekannter begeht Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Dogern (ots) - Unbekannte haben sich zwischen Montag, den 29.09.24 und Donnerstag, den 03.10.24 gewaltsam Zutritt in ein Vereinsheim und eine Gartenhütte in der Rheinstraße in Dogern verschafft und Diebstahl- sowie Sachschaden verursacht. Der oder die Täter drangen in die naheliegenden Räumlichkeiten durch Aufhebeln und Einwerfen der Scheiben ein. Sie entwendeten unter anderem eine Kasse. Medienrückfragen bitte an: ...

