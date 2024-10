POL-FR: Einbruch in Vereinsheim und Gartenhütte

Freiburg (ots) - LANDKREIS EMMENDINGEN Riegel: Einbruch in Tankstelle - Zeugenaufruf In den frühen Morgenstunden des 03.10.2024, gegen 00.53 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Tankstelle in Riegel. Die vier bislang unbekannten Täter hebelten die Eingangstüre auf und begaben sich in den Verkaufsraum. Im Objekt versuchten sie einen Tresor zu entwenden, was ihnen jedoch nicht gelang. Anschließend entfernten sie sich ...

