POL-FR: Riegel: Einbruch in Tankstelle - Zeugenaufruf

LANDKREIS EMMENDINGEN

In den frühen Morgenstunden des 03.10.2024, gegen 00.53 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Tankstelle in Riegel.

Die vier bislang unbekannten Täter hebelten die Eingangstüre auf und begaben sich in den Verkaufsraum. Im Objekt versuchten sie einen Tresor zu entwenden, was ihnen jedoch nicht gelang. Anschließend entfernten sie sich wieder von der Örtlichkeit und flohen mit einem dunklen Audi A6.

Beschreibung:

Die Gruppierung bestand aus vier männlichen Tatverdächtigen, wobei drei der TV mit dicken grauen Stoffjacken/ Westen bekleidet waren, der vierte Tatverdächtige trug eine auffallend orangene Steppjacke mit Kapuze. Die Tatverdächtigen hatten zusätzlich Tücher um den Gesichtsbereich gebunden.

Das Polizeirevier Emmendingen sucht in diesem Zusammenhang Zeugen und Hinweisgeber und bittet diese, sich rund um die Uhr unter der 07641/5820 zu melden.

