Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Betzenhausen: Mehrere Ladendiebe vorläufig festgenommen

Freiburg (ots)

Der Polizei gelang am frühen Donnerstagmorgen, 03.10.2024, die vorläufige Festnahme von vier Ladendieben, nachdem diese gegen 1:20 Uhr aus einer Tankstelle in der Sundgauallee in Freiburg mehrere Getränkeflaschen gestohlen hatten.

Laut Zeugenaussagen betraten vier männliche Personen mit einem Hund die Tankstelle und entwendeten mehrere alkoholische Getränke. Anschließend entfernten sich die Tatverdächtigen aus dem Verkaufsraum in zunächst unbekannte Richtung. Ein Mitarbeiter der Tankstelle verständigte daraufin die Polizei.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Einsatzkräfte die Ladendiebe im Alter zwischen 25 und 37 Jahren an der Straßenbahnhaltestelle «Am Bischofskreuz» vorläufig festnehmen. Im Zuge der Personenkontrolle konnte das Diebesgut aufgefunden und sichersgestellt werden.

Gegen die vier Männer marrokanischer Staatsangehörigkeit wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell