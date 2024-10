Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: 18-jähriger Pkw-Fahrer kommt in Autobahnausfahrt von Fahrbahn ab - ein Leichtverletzter - ein Totalschaden

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 01.10.2024, gegen 11.45 Uhr, kam ein 18-Jähriger beim Verlassen der Autobahn mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit der Schutzplanke. Der 18-Jährige befuhr die Autobahn A 861 vom Autobahndreieck Hochrhein kommend in Richtung Schweizer Grenze und verließ an der Anschlussstelle Rheinfelden-Mitte die Autobahn. Vermutlich wegen einer nicht angepassten Geschwindigkeit kam er mit seinem Pkw in der Kurve der Ausfahrt nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte frontal mit der Schutzplanke und im weiteren Verlauf überschlug sich der Pkw, welcher auf dem Fahrzeugdach zum Liegen kam. Der 18-Jährige konnte sich selber aus dem Pkw befreien. Er wurde leicht verletzt und vor Ort vom Rettungsdienst erstversorgt. Der Pkw wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

