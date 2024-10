Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Mehrere Kellerabteile von Unbekannten angegangen

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Montag, 30.09.2024, 17.00 Uhr bis Dienstag, 01.10.2024, 08.45 Uhr, gelangte ein Unbekannter in die Kellerräume mehrerer Mehrfamilienhäuser in der Brühlstraße und versuchte mehrere Kellerabteile aufzubrechen. Mindestens einmal gelang dies dem Unbekannten. Bislang ist hier nicht bekannt, ob etwas aus dem Kellerabteil entwendet wurde. Vermutlich gelangte der Unbekannte über die Tiefgarageneinfahrt in den Gebäudekomplex der vier Mehrfamilienhäuser.

