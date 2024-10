POL-FR: Wembach: Wembacher Jagdhütte niedergebrannt

Freiburg (ots) - In dem Zeitraum zwischen Mittwoch, 02.10.2024, 13.30 Uhr bis Donnerstag, 03.10.2024, 13.45 Uhr, wurde in der Kleingartenanlage am Adelberg eine Gartenhütte aufgebrochen. Aus der Gartenhütte wurden ein Stromaggregat, ein Häcksler sowie ein Akku-Schrauber entwendet. Die Höhe des Diebstahlschadens ist hier noch nicht bekannt. Medienrückfragen bitte ...

