Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Diebstahl von zwei hochwertigen E-Bikes in Oberthal

Oberthal (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden zwei hochwertige E-Bikes in Oberthal entwendet. Die E-Bikes waren auf einem Fahrradständer, der an einem Pkw angebracht war, befestigt. Der Pkw war in der Talstraße geparkt. Die E-Bikes wurden mit brachialer Gewalt aus den Haltemechanismen des Fahrradständers gelöst und dann auf unbekannte Art und Weise abtransportiert. Die eingesetzten Polizisten nahmen die Ermittlungen wegen besonders schweren Falls des Diebstahls auf. Die Polizei in St. Wendel sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum genannten Vorfall unter 06851/8980 geben können.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell