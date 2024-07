Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Geschädigter gesucht nach Verkehrsunfall in Urexweiler, Hauptstraße

Marpingen - Urexweiler (ots)

Am Mittwoch, 24.07.2024, gegen 15:30 Uhr ereignete sich in Urexweiler in der Hauptstraße vor dem dortigen Lotto-Geschäft ein Verkehrsunfall. Hierbei streifte der Verursacher mit seinem Pkw einen weißen Seat Ibiza, welcher vor dem Geschäft geparkt stand. Aufgrund der Verkehrs- und Parksituation konnte der Verursacher nicht sofort anhalten und musste eine Parkörtlichkeit suchen. Als er zur Unfallörtlichkeit zurückkehrte, fuhr der weiße Seat Ibiza in Richtung Marpingen davon. Hierbei wurde der Pkw von einer Frau gefahren.

Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Angaben zu dem Kennzeichen oder der Fahrerin des weißen Seat Ibiza machen können.

Hinweise telefonisch unter der 06851 / 898 - 0 oder per mail an pi-st-wendel@polizei.slpol.de

