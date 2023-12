Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verletzte nach Wohnungsbrand

Nordhausen (ots)

Am Dienstag kam es in der Grimmelallee gegen 19.00 Uhr zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus. Durch das Feuer wurde die 44-jährige Bewohnerin und ihre 7-jährige Tochter leicht verletzt. Aufgrund des Verdachts von Rauchgasvergiftungen wurden beide medizinisch behandelt. Der Brand wurde durch die Kameraden der Feuerwehr abgelöscht, ohne dass dieser auf weitere Gebäudeteile übergreifen konnte. Zur Brandursache liegen noch keine abschließenden Ergebnisse vor. Derzeit scheint ein technischer Defekt ebenso möglich, wie eine Brandentstehung durch fahrlässiges Verhalten der Wohnungsnutzer. Zur Brandursache hat die Kriminalpolizei Nordhausen die Ermittlungen aufgenommen. Bis auf weiteres ist die Wohnung nicht bewohnbar. Alle weiteren Wohnungen des Mehrfamilienhauses sind von dem Brand nicht betroffen und weiterhin nutzbar.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell