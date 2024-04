Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: Weißes Quad nach Unfallflucht gesucht

Recklinghausen (ots)

Am letzten Donnerstag, 25.04.2024 soll ein weißes Quad gegen 17:00 h an der Schillerstraße von der Anlieferzone des dortigen Kauflands aus nach rechts in die Schillerstraße abgebogen sein. Dort stieß das Quad mit einem schwarzen Toyota Corolla zusammen, der auf der Schillerstraße unterwegs war. Am Pkw ist durch den Zusammenstoß ein Sachschaden entstanden. Der Fahrer des Quads soll noch gewunken haben und ist dann weitergefahren, ohne sich um die Unfallschäden zu kümmern. Die Unfallanzeige wurde im Nachhinein erstattet. Zeugen werden gebeten, sich mit dem zuständigen Verkehrskommissariat in Herten unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.

